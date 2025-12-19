Giornale di Sicilia: “Palermo, la legge delle “piccole”: numeri da vertice”

Otto vittorie e un pareggio in nove partite. Un rendimento che rasenta la perfezione e che racconta molto del percorso del Palermo in questa stagione. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno costruito gran parte della loro classifica contro le squadre attualmente fuori dalle prime otto posizioni, mostrando una continuità rara e una concretezza da formazione di vertice.

Il dato è netto: contro le squadre dalla nona all’ultima posizione, il Palermo ha sempre vinto, fatta eccezione per il pareggio esterno contro la Virtus Entella. Per il resto, un percorso immacolato che certifica la solidità della squadra di Inzaghi contro le cosiddette «piccole». Un’etichetta, però, spesso ingannevole, come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, visto che in questo gruppo rientrano anche club dal grande blasone come Bari, Sampdoria ed Empoli, tutte battute dai rosanero ma oggi fuori dalla zona play-off.

In questo contesto si inserisce anche l’Avellino, prossimo avversario del Palermo. I biancoverdi sono dodicesimi con 20 punti, a sole due lunghezze dalla zona play-off, e rientrano perfettamente in quel range di squadre contro cui i rosanero hanno finora costruito il loro cammino. Come rimarca ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, la sfida del Partenio-Lombardi rappresenta un’altra occasione per dare continuità a una serie positiva che dura da quattro partite.

I numeri parlano chiaro: 25 punti conquistati sui 27 disponibili nelle nove gare disputate contro squadre fuori dalla griglia play-off. Un bottino che rafforza l’idea che il Palermo stia eseguendo al meglio i “compiti” richiesti per restare agganciato alle zone alte della classifica. E il calendario sembra dare una mano: dopo Avellino, infatti, i rosanero affronteranno il Padova, altra formazione attualmente fuori dalla top 8 e, sulla carta, terreno fertile per le caratteristiche della squadra di Inzaghi, come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

La gara contro Tutino e compagni sarà la decima di questo particolare percorso. Superarla significherebbe proseguire il trend positivo e avvicinarsi ulteriormente alle primissime posizioni, quelle che valgono la promozione diretta in Serie A. Il Palermo lo sa: se è vero che i campionati si vincono contro le “piccole”, la strada intrapresa finora è quella giusta.