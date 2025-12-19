Giornale di Sicilia: “Ranocchia si è messo al timone. Ora servono le invenzioni”

Doveva essere una svolta, tecnica ed emotiva, e nelle ultime settimane è arrivata. Dopo la brutta prova contro la Juve Stabia e la conseguente squalifica, Ranocchia era chiamato a cambiare passo. E lo ha fatto. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle ultime tre apparizioni il centrocampista rosanero ha sbagliato pochissimi palloni, risultando determinante in entrambe le fasi di gioco e confermando di avere tutte le qualità per essere il leader della mediana.

Bonus in termini di gol o assist non sono ancora arrivati, ma il pubblico sembra non farci troppo caso. Ogni giocata viene accompagnata dagli applausi, segnale di una fiducia ormai consolidata, diversa da quella intermittente delle prime giornate. Domani al Partenio toccherà ancora a lui guidare il centrocampo del Palermo, con la speranza di trovare finalmente quel gol o quell’ultimo passaggio decisivo che manca al suo bottino stagionale, come sottolinea ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

I numeri della scorsa stagione raccontano bene il peso del numero 10: otto assist, miglior dato tra i rosanero e uno dei più alti dell’intera Serie B. In questa annata l’incisività sotto porta è calata, ma la centralità nel gioco di Inzaghi resta intatta. Non a caso il tecnico non ha quasi mai rinunciato a lui, se non per cause di forza maggiore. Ranocchia ha saltato appena quattro gare: tre per infortunio e una per squalifica, e in tutte quelle occasioni la mediana ha mostrato più di una difficoltà, come evidenzia Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La partita del Menti sembrava aver incrinato il rapporto con la piazza: errori in serie, imprecisioni in costruzione e un’espulsione per proteste tanto evitabile quanto pesante. Ma al rientro dallo stop la risposta è stata netta. Gara ordinata nel 5-0 alla Carrarese, dominio in mezzo al campo nell’1-3 di Empoli e nuova prestazione da padrone della mediana nell’1-0 contro la Sampdoria. Suo il tiro che ha costretto Ghidotti a una super parata e suo anche il recupero che ha avviato l’azione del gol decisivo di Le Douaron, con il contributo di Palumbo e Pohjanpalo, come ricostruisce Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

L’impatto di Ranocchia va ben oltre gol e assist. È secondo per tiri totali in squadra, terzo per palloni giocati, terzo per passaggi effettuati e quarto per duelli. Numeri che certificano un’influenza costante sul gioco. Ora la sfida è soprattutto mentale: mantenere la spensieratezza e l’atteggiamento propositivo mostrati di recente potrebbe rendere ancora più interessante la classifica del Palermo. E a quel punto, gol e assist arriveranno quasi naturalmente.