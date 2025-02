Maran presenta Brescia-Salernitana: «Dobbiamo ripartire dal primo tempo di Carrara»

L’allenatore del Brescia Rolando Maran è intervenuto nella conferenza stampa in vista della partita contro la Salernitana.

Ecco le sue parole:

«Non credo che una partita possa riazzerare tutto: in fondo, si è figli di quello che si è vissuto. Però sì, sappiamo quanto conti questa gara. Soprattutto perché in casa il nostro cammino non è sempre stato lineare e vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi. È una Salernitana completamente diversa da quella di qualche settimana fa. Dal mercato sono arrivati sei-sette giocatori, tutti potenziali titolari. E non a caso hanno infilato un filotto di risultati positivi. Dobbiamo ripartire dal primo tempo di Carrara, da quella volontà e da quel coraggio. Tutto è migliorabile, questo è evidente. Noi dobbiamo sperare di non avere defezioni importanti, altrimenti le cose rischiano di complicarsi. Lo stop di Galazzi sembra meno serio di quanto temessimo inizialmente. Ora farà un secondo controllo che chiarirà meglio i tempi di recupero. Quello di Cistana procede bene, auspichiamo tutti che possa rientrare quanto prima. Per domani potrebbe non farcela Nuamah. Moncini non si è ancora allenato, attendiamo stasera per capire se gli sarà passata la febbre. Mancherà anche Verreth, squalificato».