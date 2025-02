Juve Stabia, Peda si presenta: «Ho tanta voglia di giocare. Ricordo un’atmosfera molto calda al Menti col Palermo»

Patryk Peda, giovane difensore polacco nato nel 2002, è stato presentato alla stampa dopo il suo trasferimento in prestito al Castellammare dal Palermo. Esprimendo entusiasmo per il nuovo ambiente, Peda ha sottolineato la coesione e la determinazione del gruppo di mirare alla salvezza. Ha rievocato le sfide intense contro la Juve Stabia con il Palermo, evidenziando l’atmosfera vibrante del campo avversario.

Ecco le sue parole:

«Sono molto contento di essere qui a Castellammare – ha dichiarato Peda in conferenza stampa – Ho trovato un bel gruppo di ragazzi che hanno voglia di fare bene. Conosco tanti ragazzi della squadra e so che l’obiettivo è la salvezza. Sono qui per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere questo traguardo”.

Peda ha parlato anche delle due sfide giocate contro la Juve Stabia con la maglia del Palermo: «Sono state due partite molto combattute, tra due squadre che avevano grande voglia di giocare e vincere. Ricordo un’atmosfera molto calda al Menti, un campo difficile per tutti».

«Arrivo qui con tanta voglia di giocare, voglio dimostrare il mio valore e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Mi piace l’impostazione di gioco del mister, che prevede di uscire palla al piede. Penso che questo tipo di gioco possa esaltare le mie caratteristiche. Sarà una partita difficile, il Bari è una squadra forte che ha tanta fame ma noi dopo la sconfitta con il Sassuolo vogliamo riprendere il cammino. Noi dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre qualità e a giocare con la stessa grinta e determinazione mostrate nelle ultime partite. Il mister vive di calcio, ci mette tanta passione e cerca sempre di aiutarci a migliorare. Sono sicuro che con lui potrò crescere molto e diventare un giocatore ancora più completo».