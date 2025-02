Breda presenta Brescia-Salernitana: «Siamo completi e competitivi per raggiungere l’obiettivo salvezza»

L’allenatore della Salernitana Roberto Breda è intervenuto nella conferenza stampa in vista della partita contro il Brescia.

«A Brescia per confermare lo spirito, l’impegno, la lucidità e possibilmente anche i punti dell’ultima partita. Dare continuità alla prestazione tenace fornita contro la Cremonese sarebbe un ottimo punto di partenza per provare a fare punti contro una squadra compatta, che difficilmente lascia spazi. Ha cambiato nuovamente allenatore ed è tornata a vincere immediatamente. Bisognerà prendere il buono delle emozioni che l’ultima gara ci ha dato, insieme alla carica dei nostri tifosi che saranno in tanti a darci il supporto necessario. Perché no, dobbiamo portare con noi in un cantuccio anche la prestazione di Pisa, ricordandocene come esempio da non seguire. In questi quattro giorni i ragazzi si sono allenati benissimo e sono convinto che diremo la nostra al Rigamonti. È la prima di tre sfide importanti, siamo concentrati esclusivamente sul Brescia e vogliamo mettere gli ingredienti giusti per non tornare a mani vuote. Qualcosina poteva distrarre i calciatori in precedenza, era normale e impossibile da impedire. Ora cade anche questo alibi e sono contento che tutti, dai nuovi arrivati a chi è rimasto, siano mentalizzati su cosa fare da qui a fine campionato, passo dopo passo. Me lo hanno dimostrato con una settimana di allenamenti di qualità ed intensità. Come ho avuto modo di dire già prima della precedente partita, sono soddisfatto del gruppo e degli strumenti che la proprietà e la dirigenza ci hanno messo messo a disposizione. Nell’ultimo giorno di mercato è arrivato anche Zuccon, che aumenta il ventaglio di scelte a centrocampo e ci consente di avere nuove caratteristiche in organico. Abbiamo completato alcune cessioni per evitare di avere troppi calciatori, arrivando ad un giusto numero di ragazzi in rosa, anche con qualche copertura in più in tutti i reparti che non guasta mai. Siamo completi e competitivi per raggiungere l’obiettivo salvezza, però dobbiamo dimostrare tutto sul campo, senza fare troppi calcoli»