Mantova-Palermo, le probabili formazioni: scelte e ballottaggi

Tutto pronto allo stadio “Martelli” per Mantova-Palermo, in programma domani alle ore 15 e trasmessa su Dazn, Prime e One Football TV. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la gara sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con Capaldo e Pascarella assistenti, Mucera quarto uomo, Pairetto al Var e Nasca come Avar.

In casa Mantova, Modesto deve fare i conti con diverse assenze. Sono indisponibili Bonfanti, Caprini, Majer e Mantovani, mentre Radaelli è squalificato. Come segnala il Corriere dello Sport, il principale dubbio riguarda la mediana: Paoletti è in ballottaggio con Zuccon, mentre Maggioni dovrebbe partire titolare sulla corsia destra. Tra i convocati figurano, tra gli altri, Festa, Vukovic, Pittino, Mullen, Artioli, Marras, Falletti, Mensah e Bragantini.

Sul fronte Palermo, Inzaghi non ha indisponibili né squalificati, ma deve gestire la situazione disciplinare di Palumbo, diffidato. Stando alle indicazioni del Corriere dello Sport, Bereszynski ha recuperato ma non è certo di una maglia da titolare. Nella difesa a tre prende quota l’ipotesi Peda come braccetto di destra, con Pierozzi esterno a tutta fascia.

L’assetto rosanero dovrebbe prevedere Joronen tra i pali, linea difensiva con Ceccaroni, Bani e Peda, Ranocchia e Segre in mezzo al campo, Augello e Pierozzi sugli esterni. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron agiranno a supporto di Pohjanpalo. Una soluzione che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, garantirebbe equilibrio e continuità al 3-4-2-1 di Inzaghi.

Probabili formazioni

Mantova (4-3-2-1)

Bardi; Cella, Castellini, Bani, Maggioni; Wieser, Paoletti , Fiori, Trimboli; Ruocco, Mancuso.

Allenatore: Modesto

A disposizione: 1 Festa, 34 Vukovic, 53 Pittino, 20 Fedel, 4 Mullen, 8 Artioli, 98 Zuccon, 23 Marras, 18 Falletti, 7 Mensah, 30 Bragantini.

Indisponibili: Bonfanti, Caprini, Majer, Mantovani.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 72 Veroli, 11 Gyasi, 6 Gomes, 28 Blin, 17 Giovane, 14 Vasic, 31 Corona.

Indisponibili: -.

Squalificati: -. Diffidato: Palumbo