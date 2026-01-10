Corriere dello Sport: “Lecce scatenato a centrocampo, Genoa in attesa di Bento. Tutte le trattative in serie A”

Il Lecce accelera e sistema il centrocampo. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Gandelman e definito, secondo i programmi, anche l’ingaggio di Fofana. Il centrocampista israeliano ha sostenuto le visite mediche e firmato un contratto fino al 2029, con opzione per la stagione successiva. Mancino, dotato di grande inserimento, ha già messo a referto otto reti in stagione, come sottolinea ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport.

Il secondo innesto è Fofana, prelevato a titolo definitivo dal Grazer AK: mediano duttile, in possesso di cittadinanza tedesca, può essere impiegato anche in difesa. Con queste operazioni il Lecce ha risolto l’emergenza in mezzo al campo e ora valuta eventuali opportunità per rinforzare il reparto offensivo, secondo quanto riferito da Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport.

In casa Genoa resta aperta la pista che porta a Bento. Il portiere brasiliano ha sempre dato priorità all’Italia e l’Al-Nassr sarebbe disposto a coprire l’80% del suo ingaggio. Sul fronte uscite, Norton Cuffy è finito nel mirino dell’Everton: il Grifone parte da una valutazione di 30 milioni di euro, come evidenzia ancora Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport.

Scatto deciso del Parma per Schjelderup: l’attaccante norvegese, già osservato anche dalla Roma, è in uscita dal Benfica e spinge per approdare in Serie A. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni. L’Atalanta continua a dialogare per Giovane, con il Verona fermo a quota 20 milioni ma la Dea intenzionata a chiudere a 15. Il Torino prosegue i contatti per Obrador e resta vigile su David Ricardo, oltre a seguire Prati e Belahyane per il centrocampo. Infine, il Cagliari insiste per Nicolussi Caviglia, mentre piace anche Lovric dell’Udinese.