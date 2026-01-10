Serie B, si riparte: la 19ª giornata chiude il girone d’andata
Dopo la pausa invernale, la Serie BKT riprende il suo cammino con la 19ª giornata, ultima del girone d’andata. Un turno che può pesare in modo significativo sugli equilibri della classifica, sia nelle zone alte sia nella lotta per la salvezza, con diversi scontri diretti e partite ad alta intensità.
Il programma si apre sabato 10 gennaio con un ricco pomeriggio alle ore 15. Avellino-Sampdoria mette di fronte due squadre a caccia di continuità, mentre Carrarese-Bari rappresenta un crocevia importante per la zona centrale della graduatoria. Spicca Frosinone-Catanzaro, sfida tra squadre di vertice, e attenzione anche a Reggiana-Venezia e Südtirol-Spezia. Alle 15 si gioca anche Virtus Entella-Monza, con i lombardi chiamati a difendere le posizioni di alta classifica.
Alle 17:15 spazio a Juve Stabia-Pescara, mentre in serata, alle 19:30, Cesena-Empoli chiude il programma del sabato con una gara che può incidere nella corsa playoff.
Domenica 11 gennaio il focus si sposta alle ore 15 su Mantova-Palermo, partita che coinvolge i rosanero nella rincorsa alle prime posizioni. A chiudere la giornata, alle 17:15, Padova-Modena, confronto diretto tra due squadre ambiziose.
La classifica alla vigilia vede il Frosinone al comando con 38 punti, seguito dal Monza a quota 37 e dal Venezia a 35. Il Palermo è quarto con 33 punti, davanti a Catanzaro e Cesena appaiate a 31. Più staccate Modena a 29 e Juve Stabia a 26. In coda, Mantova e Pescara cercano risposte immediate per risalire la graduatoria. Un quadro che rende questa 19ª giornata particolarmente delicata e potenzialmente decisiva.
Programma 19ª giornata – Serie BKT 2025/26
Sabato 10 gennaio 2026
15:00
Avellino – Sampdoria
Carrarese – Bari
Frosinone – Catanzaro
Reggiana – Venezia
Südtirol – Spezia
Virtus Entella – Monza
17:15
Juve Stabia – Pescara
19:30
Cesena – Empoli
Domenica 11 gennaio 2026
15:00
Mantova – Palermo
17:15
Padova – Modena
Classifica Serie B (dopo 18 giornate)
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 22
Reggiana 20
Carrarese 20
Sampdoria 17
Spezia 17
Bari 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Mantova 15
Pescara 13