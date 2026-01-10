Serie B, si riparte: la 19ª giornata chiude il girone d’andata

Dopo la pausa invernale, la Serie BKT riprende il suo cammino con la 19ª giornata, ultima del girone d’andata. Un turno che può pesare in modo significativo sugli equilibri della classifica, sia nelle zone alte sia nella lotta per la salvezza, con diversi scontri diretti e partite ad alta intensità.

Il programma si apre sabato 10 gennaio con un ricco pomeriggio alle ore 15. Avellino-Sampdoria mette di fronte due squadre a caccia di continuità, mentre Carrarese-Bari rappresenta un crocevia importante per la zona centrale della graduatoria. Spicca Frosinone-Catanzaro, sfida tra squadre di vertice, e attenzione anche a Reggiana-Venezia e Südtirol-Spezia. Alle 15 si gioca anche Virtus Entella-Monza, con i lombardi chiamati a difendere le posizioni di alta classifica.

Alle 17:15 spazio a Juve Stabia-Pescara, mentre in serata, alle 19:30, Cesena-Empoli chiude il programma del sabato con una gara che può incidere nella corsa playoff.

Domenica 11 gennaio il focus si sposta alle ore 15 su Mantova-Palermo, partita che coinvolge i rosanero nella rincorsa alle prime posizioni. A chiudere la giornata, alle 17:15, Padova-Modena, confronto diretto tra due squadre ambiziose.

La classifica alla vigilia vede il Frosinone al comando con 38 punti, seguito dal Monza a quota 37 e dal Venezia a 35. Il Palermo è quarto con 33 punti, davanti a Catanzaro e Cesena appaiate a 31. Più staccate Modena a 29 e Juve Stabia a 26. In coda, Mantova e Pescara cercano risposte immediate per risalire la graduatoria. Un quadro che rende questa 19ª giornata particolarmente delicata e potenzialmente decisiva.

Programma 19ª giornata – Serie BKT 2025/26

Sabato 10 gennaio 2026

15:00

Avellino – Sampdoria

Carrarese – Bari

Frosinone – Catanzaro

Reggiana – Venezia

Südtirol – Spezia

Virtus Entella – Monza

17:15

Juve Stabia – Pescara

19:30

Cesena – Empoli

Domenica 11 gennaio 2026

15:00

Mantova – Palermo

17:15

Padova – Modena

Classifica Serie B (dopo 18 giornate)

Frosinone 38

Monza 37

Venezia 35

Palermo 33

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 24

Padova 22

Avellino 22

Reggiana 20

Carrarese 20

Sampdoria 17

Spezia 17

Bari 17

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Mantova 15

Pescara 13