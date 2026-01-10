Palermo, lontano dal Barbera rendimento solido: i numeri in trasferta

Il Palermo di Inzaghi costruisce una parte importante del suo cammino anche lontano dal “Barbera”. Come analizza Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, nelle otto trasferte disputate finora i rosanero hanno raccolto 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, con un bilancio di undici gol segnati e otto subiti.

Numeri che collocano il Palermo in una fascia intermedia della graduatoria dei rendimenti esterni. In testa c’è il Frosinone con 21 punti, seguito da Cesena a quota 16, Monza a 15 e Padova a 14. Un contesto competitivo che, come sottolinea ancora Pierluigi Capuano sulle colonne del Corriere dello Sport, rende significativo il cammino dei rosanero fuori casa.

Dal punto di vista difensivo, però, il dato sui clean sheet resta limitato. L’unica gara senza subire reti è il successo per 2-0 a Bolzano del 14 settembre. Un’eccezione in un trend che, come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, vede la retroguardia andare spesso sotto pressione lontano dalla Sicilia.

L’attacco, invece, ha garantito una buona continuità, pur con due passaggi a vuoto negli 0-1 di Catanzaro e Castellammare di Stabia. Fuori casa il Palermo ha segnato una rete a Cesena e Chiavari, due gol a Bolzano, La Spezia e Avellino, fino alle tre marcature del 3-1 di Empoli. A trascinare è Pohjanpalo: il capocannoniere rosanero ha realizzato ben sette dei suoi dodici gol in trasferta, con reti a Spezia, Chiavari, Avellino e doppiette contro Sud Tirol ed Empoli, come rimarca Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.