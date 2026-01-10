Corriere dello Sport: “Palermo, mercato inevitabile: Inzaghi attende rinforzi offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 10, 2026

Il Palermo dovrà necessariamente intervenire sul mercato. Una scelta non rinviabile, dettata dalla composizione attuale del reparto offensivo e dalle esigenze tattiche di Inzaghi. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero è orientata verso l’acquisto di un giocatore di spessore, capace di garantire qualità e incisività in zona-gol.

Resta da definire l’identikit preciso, ma una certezza c’è: il club punterà su un profilo importante. Secondo quanto riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati figurano Matteo Tramoni del Pisa e Nicholas Pierini del Sassuolo, opzioni ritenute compatibili con il progetto tecnico e in grado di alzare il livello offensivo della squadra.

La necessità nasce dai numeri e dalla struttura dell’organico. Attualmente, gli attaccanti a disposizione sono soltanto tre: Pohjanpalo, Le Douaron e Corona, quest’ultimo unico vero alter ego del finlandese. Un dato che, come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, limita notevolmente le soluzioni a disposizione di Inzaghi, soprattutto considerando il sistema di gioco adottato.

Nel 3-4-2-1, infatti, scarseggiano anche le alternative sulla trequarti. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, alle spalle di Le Douaron l’unica opzione naturale è Vasic, mentre Gyasi — già utilizzato a inizio stagione — può adattarsi tra le linee a supporto della punta. Soluzioni di emergenza che rafforzano l’idea di un intervento deciso sul mercato per completare il reparto e offrire maggiore profondità offensiva.

