Corriere dello Sport: “L’energia di Pohjanpalo”

Potrebbe essere Mantova il punto da cui ripartire. Se lo augurano il Palermo e l’intero popolo rosanero. Domani, contro i virgiliani, Joel Pohjanpalo incrocia di nuovo una squadra che rievoca ricordi significativi della sua avventura in Sicilia. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio contro il Mantova l’attaccante finlandese realizzò il suo primo gol con la maglia del Palermo.

Era il 16 febbraio quando, al “Barbera”, Pohjanpalo trasformò il rigore del 2-2, evitando la sconfitta alla squadra allora guidata da Dionisi. Un episodio che segnò l’inizio di una striscia prolifica culminata ad aprile, a Bari, con un bottino complessivo di nove reti nella stagione 2024-2025. Un precedente che, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, assume oggi un valore simbolico alla vigilia della prima gara del nuovo anno solare.

Il momento dell’ex Venezia è più che positivo. A segno nelle ultime due gare contro Avellino e Padova, Pohjanpalo ha trovato la via del gol in cinque delle ultime sei partite. Numeri che gli permettono di guardare dall’alto la classifica cannonieri di Serie B e di inseguire un ulteriore traguardo: andare a segno per la quarta trasferta consecutiva. Un filotto che aveva già costruito nella scorsa stagione subito dopo il suo arrivo a Palermo, come evidenzia Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport.

Cabala e statistiche, dunque, sembrano sorridere al numero 20 rosanero, deciso a chiudere il girone d’andata in bellezza. I numeri parlano chiaro: dodici gol e quattro assist, il miglior avvio stagionale da quando gioca in Italia, a partire dal 2022-23. Un rendimento che conferma la sua centralità nello scacchiere di Inzaghi, soprattutto in un Palermo che ha salutato Brunori e dispone di alternative ridotte nel reparto offensivo. Un dato ribadito anche da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che individua in Pohjanpalo il principale riferimento offensivo dei rosanero.