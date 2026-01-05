Mantova-Palermo: info biglietti settore ospiti

Il Mantova 1911 rende noto che i biglietti per il settore ospiti per la partita tra Mantova e Palermo, valevole per la 19ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 11 gennaio alle ore 15.00 presso il Danilo Martelli-Pata Stadium, sono in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 10 gennaio.

I residenti nella provincia di Palermo possono acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD.

I tagliandi sono acquistabili online su Ticketone e nei punti vendita del territorio.

Il settore “Curva Cisa” riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 936 posti.

PREZZI

INTERO: € 25,00 + dp

Prima dell’acquisto sarà necessario collegarsi su https://sport.ticketone.it/search, cliccare sul menù in alto a destra e poi su “AUTORIZZAZIONE TESSERE”, inserire i campi obbligatori tra cui il numero di tessera di 12 cifre della fidelity.

Dopo la procedura di “Autorizzazione Tessera”, prima di completare l’acquisto del biglietto online verrà richiesto, oltre il numero tessera fidelity, il “Codice Sicurezza (Listicket)”. Questo codice è un codice di 6 cifre che equivale a giorno, mese e anno (ggmmaa) di nascita dell’acquirente.

Esempio: l’acquirente nato nel 15/03/1976 dovrà inserire come codice sicurezza: 150376.

L’autorizzazione è istantanea e una volta completata si potrà acquistare sul sito ticketone il biglietto per il settore ospiti.

TUTTE LE INFO QUI