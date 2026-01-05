Padova, Porchia: «Siamo soddisfatti della squadra, Papu Gomez sarà la sorpresa del girone di ritorno»

Il dirigente del Padova, Sandro Porchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rendimento della squadra e sulle prossime mosse di calciomercato. Intervistato da Tuttomercatoweb, Porchia ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di stagione dei biancoscudati, sottolineando l’ottimo lavoro di tecnico e giocatori.

«Siamo più che soddisfatti della classifica e del rendimento della squadra, un grande applauso va fatto al tecnico e ai giocatori che hanno dato risposte confortanti nonostante fossero, in molti casi, all’esordio in questo torneo», ha dichiarato Porchia, mettendo in evidenza il buon inizio di stagione del Padova.

Un tema caldo, ovviamente, è stato anche quello del calciomercato. In particolare, il dirigente ha parlato dell’integrazione di Papu Gomez nella squadra, il cui acquisto è stato accolto con entusiasmo. «Papu Gomez? È ancora lontano dalla forma migliore e questo ci fa ben sperare. Già ci ha fatto vedere qualcosa, ma siamo convinti che nel girone di ritorno possa farci divertire», ha affermato.

Sul fronte acquisti, Porchia ha confermato che il Padova sta lavorando su un centrocampista, ma senza fare stravolgimenti: «Ci stiamo lavorando, ma servirà ancora un po’ di tempo. Per il resto restiamo vigili, ma non vogliamo fare stravolgimenti». Inoltre, ha aggiunto che i migliori colpi potrebbero arrivare dai giocatori ancora poco utilizzati, come Jonathan Silva, Pastina, Baselli e Di Maggio. «Resto convinto che i migliori acquisti saranno i giocatori che non abbiamo ancora visto a pieno», ha concluso.

Porchia ha infine riflettuto sul mercato di gennaio, ritenendolo delicato: «Il mercato di gennaio è delicato e le rivoluzioni non sempre pagano. Sappiamo che tanti nostri competitor possono spendere parecchio, ma noi siamo fiduciosi sulle potenzialità della nostra squadra».