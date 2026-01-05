Reale all’Avellino, oggi le visite mediche per il difensore della Roma

Filippo Reale, difensore centrale classe 2006 di proprietà della Roma, è ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Avellino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane calciatore è arrivato ad Avellino ieri sera, e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito. Una volta concluso l’iter, Reale sarà subito a disposizione di mister Biancolino per la prossima sfida contro la Sampdoria.

L’arrivo del difensore rappresenta un importante rinforzo per la retroguardia dei lupi, che contano molto sulle qualità del giovane talento per proseguire il cammino in campionato.