Pescara, Lorenzo Sgarbi verso il trasferimento al Ravenna

Lorenzo Sgarbi, esterno offensivo classe 2001, potrebbe lasciare il Pescara e tornare in Serie C. Dopo una stagione da protagonista con l’Avellino, con 7 gol e 15 assist in 34 presenze, il percorso di crescita del giovane calciatore non ha avuto lo stesso riscontro in Serie B. Dopo un’annata in cui ha vestito le maglie di Bari (8 presenze) e Juve Stabia (11 gare), senza trovare il gol, anche in questa prima parte della stagione con il Pescara Sgarbi ha avuto poche opportunità, scendendo in campo 10 volte senza incidere.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, per Sgarbi ora si prospetta una nuova avventura in Serie C, la categoria che lo ha visto esplodere. Il Ravenna sarebbe infatti molto interessato al calciatore, in cerca di rinforzi per il reparto offensivo. Non solo Sgarbi, però: il club romagnolo starebbe monitorando anche Francesco Galuppini, attaccante esperto in uscita dal Mantova. Un ritorno in Serie C potrebbe essere l’occasione giusta per Sgarbi di ritrovare la sua forma migliore e rilanciarsi nel calcio che conta.