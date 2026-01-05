Spezia, trattativa per Adamo: si va verso l’accordo con il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Lo Spezia sta accelerando per portare Emanuele Adamo in Liguria. Dopo alcune offerte iniziali respinte, il club bianconero ha aumentato la sua proposta e ora sembra che il Cesena sia pronto ad accettare. Il trasferimento del giovane laterale, che si inserirebbe nel reparto di mister Roberto Donadoni, è sempre più vicino alla fumata bianca.

Secondo quanto riportato da Calciospezia, le due parti sono in trattativa per un acquisto a titolo definitivo, con un importo intorno ai 350.000 euro e un contratto triennale per il calciatore. Dopo l’arrivo di Sernicola, l’aggiunta di Adamo rappresenterebbe un ulteriore rinforzo sulla fascia per lo Spezia, con l’obiettivo di completare il pacchetto di esterni a disposizione di Donadoni.

