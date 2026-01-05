Spezia, trattativa per Adamo: si va verso l’accordo con il Cesena

Lo Spezia sta accelerando per portare Emanuele Adamo in Liguria. Dopo alcune offerte iniziali respinte, il club bianconero ha aumentato la sua proposta e ora sembra che il Cesena sia pronto ad accettare. Il trasferimento del giovane laterale, che si inserirebbe nel reparto di mister Roberto Donadoni, è sempre più vicino alla fumata bianca.

Secondo quanto riportato da Calciospezia, le due parti sono in trattativa per un acquisto a titolo definitivo, con un importo intorno ai 350.000 euro e un contratto triennale per il calciatore. Dopo l’arrivo di Sernicola, l’aggiunta di Adamo rappresenterebbe un ulteriore rinforzo sulla fascia per lo Spezia, con l’obiettivo di completare il pacchetto di esterni a disposizione di Donadoni.