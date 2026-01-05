Pescara, Tonin piace al Mantova

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Il Pescara è attivo sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista della seconda metà di stagione e della lotta per la salvezza. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club, c’è Riccardo Tonin, il quale ha suscitato l’interesse di diversi club.

Secondo quanto riportato da Tuttoc, il Mantova, in Serie B, sta sondando il terreno per il giovane attaccante, che potrebbe rappresentare un valido rinforzo per la seconda parte di stagione. Tuttavia, non mancano le offerte anche dalla Serie C, con Ravenna e Salernitana che stanno valutando il colpo per puntare alla promozione.

Tonin, dunque, potrebbe cambiare casacca, ma la destinazione finale rimane ancora in bilico, con la possibilità di restare in Serie B o fare il salto in terza divisione. La sua situazione di mercato si definirá nelle prossime settimane.

Ultimissime

Pescara, Tonin piace al Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Spezia, trattativa per Adamo: si va verso l’accordo con il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Pescara, Lorenzo Sgarbi verso il trasferimento al Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Reale all’Avellino, oggi le visite mediche per il difensore della Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026

Padova, Porchia: «Siamo soddisfatti della squadra, Papu Gomez sarà la sorpresa del girone di ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 5, 2026