Mantova-Palermo, settore ospiti già sold out: sarà esodo rosanero

A poche ore dall’apertura della prevendita, il settore ospiti dello stadio “Danilo Martelli” è già esaurito. Per Mantova-Palermo, gara valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie B in programma domenica 11 gennaio, i tifosi rosanero hanno risposto ancora una volta presente, facendo registrare il tutto esaurito in tempi record.

I biglietti erano stati messi in vendita alle ore 10 di oggi, 5 gennaio, ma nel giro di appena cinque ore sul circuito TicketOne non risultava più alcuna disponibilità. Al seguito della squadra di Inzaghi ci saranno dunque circa 900-950 sostenitori, pari alla capienza massima del settore ospiti, pronti a colorare di rosanero gli spalti del “Martelli”.

Si tratta dell’ennesimo esodo stagionale dei tifosi palermitani, che continuano a seguire la squadra anche lontano dal “Barbera”. Non è escluso che nelle prossime ore il Mantova possa valutare l’eventuale apertura di ulteriori tagliandi, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in tal senso.

Resta invece confermato il divieto per i residenti a Palermo e provincia di acquistare biglietti in settori diversi da quello ospiti. Per l’accesso al settore riservato ai tifosi rosanero era inoltre obbligatorio il possesso della fidelity card.

Un segnale chiaro di entusiasmo e vicinanza alla squadra, che chiuderà il girone d’andata davanti a un pubblico numeroso anche in trasferta.