Catanzaro: nel mirino Aurelio dello Spezia

Il Catanzaro continua a lavorare per rafforzare la propria rosa in vista del prosieguo della stagione. La dirigenza giallorossa ha messo nel mirino diversi obiettivi per potenziare le corsie esterne, e tra i nomi in lista c’è anche quello di Giuseppe Aurelio, laterale attualmente in forza allo Spezia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il Catanzaro sta cercando di portare Aurelio nella sua rosa, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Sarà necessario negoziare con il club ligure per trovare un accordo, ma non si escludono colpi di scena. L’operazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con il club calabrese che punta ad aggiungere qualità e esperienza sulle fasce.