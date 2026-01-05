Sampdoria, trattativa in corso per Franco Carboni: si punta al prestito secco

La Sampdoria sta intensificando le trattative per rinforzare la propria squadra e, oltre a Riccardo Marchizza del Frosinone, il club ligure sta lavorando per portare in blucerchiato anche Franco Carboni. Il giovane esterno sinistro, classe 2003, è di proprietà dell’Inter ma attualmente gioca in prestito all’Empoli, dove ha collezionato 16 presenze in questa stagione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la Sampdoria sta trattando con l’Inter e l’entourage del calciatore per un prestito secco. Nonostante l’interesse anche da parte del Mantova, la trattativa sembra essere orientata esclusivamente verso il club ligure, con Carboni che al momento è in trattativa solo con la Sampdoria.

Il club blucerchiato spera di poter chiudere l’affare nei prossimi giorni per rinforzare il reparto offensivo e dare a mister Fabio Quagliarella una nuova opzione in corsia sinistra.