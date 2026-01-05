Perinetti: «Palermo, è l’anno giusto per la A ma occhio a Monza e Venezia…»

Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW nella rubrica “A tu per tu”, Giorgio Perinetti, ex dirigente di club come Palermo e Avellino, ha espresso il suo parere sul campionato di Serie B e sulla situazione attuale delle squadre in lizza per la promozione.

Riguardo al Palermo di Filippo Inzaghi, Perinetti ha dichiarato: «Sì, ma Venezia e Monza non stanno a guardare. Poi c’è il Frosinone che sta facendo molto bene. Evitare la lotteria dei playoff, per il Palermo, sarebbe importante». Il dirigente ha sottolineato che, nonostante l’entusiasmo intorno alla squadra rosanero, la concorrenza è agguerrita e l’obiettivo per i siciliani è riuscire a conquistare un posto diretto per la promozione in Serie A.

Per quanto riguarda l’attaccante del Palermo, Matteo Brunori, il quale è stato accostato alla Sampdoria, Perinetti ha commentato: «Un’operazione logica. Il Palermo aveva bisogno di risolvere la rivalità tra lui e Pohjanpalo e alla Samp serviva un attaccante con le sue caratteristiche».

Non solo Serie B, Perinetti ha anche parlato del suo impegno con l’Athletic Palermo, squadra che milita in Serie D e sta sorprendendo in campionato. «Siamo contenti, abbiamo una brillante condizione fisica e un bel gioco. Grande lavoro di Mister Ferraro e del preparatore Nastasi. Finalmente abbiamo accolto i tifosi allo stadio, a dimostrazione del grande lavoro di coordinamento tra il nostro presidente Conte e le istituzioni», ha concluso, facendo il punto sul bel momento vissuto dalla squadra, che attualmente è a soli due punti dalla vetta della classifica.