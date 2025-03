Mantova, il dt Botturi: «A Palermo abbiamo sfiorato il colpo. Siamo fiduciosi per la salvezza»

Stamattina, martedì 11 marzo, il direttore tecnico del Mantova, Christian Botturi, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione a poche gare dalla fine della stagione. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Restano 9 gare per completare quello che era il nostro obiettivo di partenza, ovvero la salvezza. Che passa attraverso le gare casalinghe ed alcuni scontri diretti ma anche grazie a qualche colpo fuori casa eclatante che altri hanno fatto e noi ci siamo andati solo vicino, come Spezia o Palermo. Sarei un bugiardo se dicessi che avrei pensato di essere in questa posizione a 9 gare dal termine. Speravo e confidavo di essere piazzato meglio, soprattutto alla luce di quanto espresso nel girone di andata. Però nel gruppo, nella società e nello staff c’è intatta la fiducia e la consapevolezza di continuare ad andare avanti credendo in quella che siamo capaci di fare».

«Da febbraio qualcosa è cambiato. Molto probabilmente – afferma Botturi – qualche passaggio a vuoto caratteriale e mentale che ci ha portato a questa classifica. Da allora siamo ultimi in tutte le classifiche e non c’è nulla da nascondere. Può essere che abbiamo ecceduto in qualche scommessa. Però le richieste che avevano i nostri giocatori e l’entusiasmo di un gruppo solido ci hanno portato, con un occhio al budget, a confermare l’ossatura della scorsa stagione mettendo qualche tassello. Ed il girone di andata ci aveva lasciato intuire che le scelte fossero giuste. Noi ci crediamo ancora. Ora anche i ragazzi devono tirare fuori qualcosa dal punto di vista mentale. Crediamo ciecamente di poter restare in B ma adesso bisogna dare davvero anche più di quello che si ha. I processi ed i giudizi universali aspettiamo a farli a fine stagione. Dove io, in un modo o nell’altro, ci metterò sempre la mia faccia».