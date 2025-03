Binda: «Il Palermo del City Group rinuncia a una cena, altre squadre hanno perso un quarto del budget»

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto durante Italia dei Derby 2025 nello speciale “Minuto 90 – Che bella la Serie B!”, analizzando il campionato cadetto e soffermandosi anche sulla situazione del Palermo e delle altre squadre in difficoltà economica.

«Un campionato insolito, tre squadre così dominanti non si erano mai viste»

Binda ha sottolineato la particolarità di questa stagione, con tre squadre nettamente superiori alle altre:

«Questo è un campionato raro, molto speciale, faccio fatica a confrontarlo col passato. Primo perché non si sono mai viste tre squadre dominanti così davanti. Il Sassuolo ha numeri da record, ma anche la seconda e la terza in classifica, che insieme fanno 177 punti. Nella B a 20 squadre non si è mai vista una situazione del genere».

Un altro aspetto sorprendente è la lotta salvezza ancora aperta:

«Non ci sono squadre già spacciate in fondo alla classifica. Il Cosenza è ultimo da un po’, ma è ancora vivo. Frosinone e Salernitana hanno vinto e faranno di tutto per tirarsi fuori. È un campionato molto indecifrabile dietro al trio di testa».

«Il Palermo del City Group rinuncia a una cena, altre squadre hanno perso un quarto del budget»

Uno dei problemi principali della stagione è stato il drastico calo degli introiti derivanti dai diritti TV:

«Questo è un campionato che è iniziato in maniera complicata per tutti i club, che hanno perso 2 milioni a testa dai diritti TV, visto il disastro della vendita dei diritti televisivi. Il Palermo del City Group magari lo ammortizza rinunciando a una cena, altre squadre però hanno perso quasi un quarto del budget, quindi è stato un problema non da poco».

«Frosinone, Palermo e Salernitana delusioni? Le difficoltà sono amplificate»

Binda ha poi analizzato le squadre che hanno deluso finora:

«Frosinone e Salernitana sono scese dalla Serie A e vederle vicine alla seconda retrocessione consecutiva colpisce molto. La Samp è vittima della sua gestione non serena e non lucida. Palermo e forse anche la Cremonese, le loro difficoltà sono state ingigantite dal cammino delle prime tre. Il confronto del Palermo con un Sassuolo, Spezia o Pisa è mortificante, fino a questo momento è parso di una categoria inferiore».

Infine, uno sguardo ai playoff e alle possibili ripercussioni sul finale di stagione:

«Un aspetto interessante potrebbe essere quello delle grandi deluse ai playoff. Una tra Pisa e Spezia potrebbe affrontare gli spareggi senza la giusta mentalità dopo aver mancato la promozione diretta».

Una Serie B imprevedibile, con un Palermo che fatica a tenere il passo delle prime e una situazione economica che pesa su molti club.