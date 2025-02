Mantova, il ds Botturi: «Mercato? Non sono mancate offerte importanti dalla Serie A e B»

Il ds del Mantova, Christian Botturi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomantova.it per commentare il mercato appena chiuso.

«C’è chi dice che abbiamo fatto poco mercato? Non la penso così: siamo andati con le idee chiare su Giordano, un esterno con gamba, con determinate caratteristiche e che poteva garantirci ricambio sulla fascia ed anche altre soluzioni. Ed infatti è arrivato subito! Paoletti? E’ stata la classica occasione da cogliere quando sei alla finestra in attesa di opportunità. Per il resto, abbiamo tenuto tutti. E non sono mancate richieste, anche importanti, sia dalla A che dall’alta serie B, che dall’estero per molti dei nostri calciatori. Discorsi a parte, con la massima sincerità, dico che era praticamente inutile prendere qualcuno giusto per prenderlo. Non è questo il mio lavoro. Poi, oltre ai due nuovi arrivi, gli altri acquisti li avevamo già in casa. E parlo di Radaelli, Brignani, Ruocco ed Aramu. C’è chi ha recuperato dai rispettivi infortuni e chi è quasi pronto, ed averli a disposizione potrà essere un grande vantaggio per noi ed un’arma in più per il prosieguo della stagione. Ed è sicuramente un attestato di stima importante da parte della società! Ci credo, ci crediamo! Lavoriamo uniti e tutti i giorni per raggiungere il nostro obiettivo. Ed anche chi scende in campo e chi invece gioca meno deve crederci! Se c’è da andare a fare la guerra, scudo ed elmetto e si va in battaglia! La quota per tirarsi fuori dai guai, mai come quest’anno, con un campionato equilibrato come quello in corso, si è alzata di parecchio. Penso che si possa tirare un sospiro di sollievo una volta raggiunti 46-47 punti. E con il Sassuolo entusiasmo sugli spalti ed in campo con fame!».