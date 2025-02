Brescia, D’Andrea si presenta: «Questo club mi ha sempre ispirato»

Il neo acquisto del Brescia D’Andrea si è presentato, nella giornata odierna ai microfoni de Giornale di Brescia per commentare il suo arrivo.

«Il Brescia mi ha sempre ispirato, ho sempre avuto dentro di me il desiderio di indossare questa maglia e ci ho pensato anche quando col Catanzaro ho giocato al Rigamonti. Qui c’è Borrelli che per me è una specie di fratello maggiore. C’è un legame anche tra famiglie perché il papà di Gennaro era presidente della scuola calcio che frequentavo. Andavo spesso anche a casa Borrelli e altrettanto spesso andavo a vedere lui giocare quando era in Primavera. Sono felice di essere ora un suo compagno di squadra e spero di potergli fare tanti assist per aiutarlo a segnare. Diciamo che è un Brescia degli “scugnizzi”. Ho lasciato il Sassuolo che punta alla promozione e che è pieno di giocatori di Serie A dai quali ho imparato molto. Ho il rimpianto per il fatto che non mi è stata data l’opportunità di giocarmela, ma davanti nel mio ruolo avevo un certo Berardi… Comunque qui voglio dimostrare che ci potevo stare. Cosa mi piace del Brescia? Il gioco di Maran e il fatto che è una squadra organizzata. Mi ci vedo bene. Avevo altre opportunità, ma anche il fatto che Cellino mi abbia tanto voluto è stato importante per la mia scelta».