Salernitana, Zuccon si presenta: «Voglio conquistare la Nazionale U21»

Si è presentato quest’oggi in sede di conferenza stampa il calciatore dei granata Zuccon, che ha commentato il suo trasferimento:

«Prime sensazioni molto positive. Sono molto contento di far parte della Salernitana, ho già avuto modo di conoscere alcuni ragazzi, mi hanno accolto in maniera molto positiva e per questo sono molto contento e carico. Io, Tongya e Raimondo abbiamo giocato insieme la scorsa estate. Mi hanno parlato davvero bene di Salerno e di tutto l’ambiente. Cerco sempre di abbinare quantità e qualità durante la partita. Sono molto carico e contento, servirà fare punti ma ancor di più metterci grinta al fine di raggiungere gli obiettivi. Il 98 perché è la data di nascita di mio fratello, sono molto legato a lui. Sicuramente voglio conquistare la Nazionale Under 21, ma il primo obiettivo però è cercare di fare bene con la Salernitana. Quello sarà una conseguenza».