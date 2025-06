Manchester City, operato Kovacic: salta il Mondiale per Club

Brutta tegola per il Manchester City: Mateo Kovacic non prenderà parte al prossimo Mondiale per Club FIFA. Come comunicato ufficialmente dal club inglese, il centrocampista croato è stato operato al tendine d’Achille e sarà costretto a restare ai box per tutta l’estate.

«Mateo trascorrerà l’estate in riabilitazione dopo l’operazione e tutto il Club gli augura una pronta guarigione», si legge nella nota. Il City sarà impegnato negli Stati Uniti per la competizione nel mese di giugno.