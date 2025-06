Finale Playoff Serie C: pari senza reti tra Ternana e Pescara dopo i primi 45′

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della finale d’andata dei playoff di Serie C tra Ternana e Pescara, in scena allo stadio Liberati. Una prima frazione vibrante e ricca di episodi, ma senza reti.

La Ternana parte con buon piglio e al 5’ va subito vicina al vantaggio con Ferrante, che spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Plizzari, bravo a respingere con le gambe. All’8’, Cicerelli ci prova dal limite ma la conclusione termina fuori.

Al 12’ il primo episodio chiave: espulsione diretta per Vallocchia per un fallo duro su Squizzato, che poco dopo viene ammonito per un intervento simile su Cicerelli, rischiando a sua volta il rosso. Mister Baldini non perde tempo e lo sostituisce al 19’ con Kraja, mentre nella Ternana Fazzi prende il posto di Curcio.

Il Pescara cresce con il passare dei minuti: al 24’ Bentivegna impegna Vannucchi, poi Merola calcia alto sulla ribattuta. Al 42’, Dagasso ci prova dal limite con un sinistro a incrociare deviato in angolo. È il terzo corner per gli abruzzesi, ma la Ternana resiste.

In pieno nervosismo, anche Liverani si fa notare per le proteste nei confronti del quarto uomo. Partita apertissima, con un secondo tempo che promette scintille. Il ritorno è in programma il 7 giugno allo stadio Adriatico di Pescara.