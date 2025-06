Venezia, mercoledì l’incontro decisivo tra Antonelli e Di Francesco

Sarà mercoledì il giorno chiave per il futuro della panchina del Venezia. Come riportato da Trivenetogoal.it, il direttore sportivo Filippo Antonelli incontrerà Eusebio Di Francesco per discutere della possibile conferma alla guida tecnica della squadra.

Il club arancioneroverde intende proporre la continuità del progetto per puntare subito alla risalita. La decisione finale spetterà all’allenatore, che si trova in una situazione simile a quella vissuta un anno fa con il Frosinone.