Manchester City, De Bruyne: «Sto parlando con alcuni club»

Kevin De Bruyne, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione dopo ben 10 anni trascorsi con la maglia dei Citizens, e il suo futuro resta ancora tutto da scrivere.

«Futuro? Sto parlando con alcuni club per quello che sarà. Voglio giocare ancora ad alti livelli. Forse, ma dipende dal progetto che mi verrà presentato. Non ho più 20 anni, ho una famiglia e dei figli piccoli: le mie decisioni non riguardano solo me e non sarà facile decidere».