Reggiana, Kabashi rivela: «A gennaio offerte importanti, ma mai pensato di lasciare»

Elvis Kabashi, centrocampista della Reggiana, ha commentato la stagione appena trascorsa ai microfoni di tuttoreggiana.com:

«A gennaio ho ricevuto offerte pluriennali importanti, ma non ho mai pensato di lasciare. Ho un legame forte con questa piazza. Non potevo abbandonare la barca in quel momento. Dopo la sconfitta con la Cremonese avevo visto tanti volti delusi. Ma io dicevo che ci credevamo ancora… E alla fine ho avuto ragione. È stato un anno difficile, per tutti. La squadra era partita in un modo, io in un altro. Ho giocato poco, ma ho sempre dato tutto. La differenza rispetto alla salvezza dell’anno scorso? Quella volta è stato tutto più lineare, questa invece è stata un’altalena continua. È come se avessimo vissuto tre stagioni in una».