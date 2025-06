Manchester City, colpo Cherki dal Lione: giocherà il Mondiale per Club

Il Manchester City mette a segno un nuovo colpo in entrata. È ufficiale l’acquisto di Rayan Cherki, talento francese classe 2003, proveniente dall’Olympique Lione. Il trequartista ha firmato un contratto quinquennale con i Citizens, valido fino a giugno 2029. La cifra dell’operazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro (circa 34 milioni di sterline).

L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club inglese, che conferma anche la disponibilità immediata del giocatore per il prossimo Mondiale per Club, competizione che vedrà impegnata la squadra di Pep Guardiola nelle prossime settimane.

Terzo colpo per Guardiola

Cherki è il terzo rinforzo estivo per il Manchester City, dopo gli arrivi del terzino sinistro Rayan Aït-Nouri (dal Wolverhampton) e del portiere Marcus Bettinelli (dal Chelsea). Un innesto di qualità e fantasia, pensato per arricchire ulteriormente la batteria offensiva della formazione campione d’Inghilterra.

I numeri di Cherki: talento in ascesa

Reduce da una stagione estremamente positiva con la maglia del Lione, Cherki ha messo a segno 12 gol e 20 assist complessivi tra campionato e coppe. Numeri che ne confermano l’enorme potenziale, già intravisto sin dalle sue prime apparizioni in Ligue 1.

A impreziosire ulteriormente il suo profilo è arrivato anche l’esordio nella Nazionale maggiore francese, durante la spettacolare semifinale di Nations League contro la Spagna, terminata 5-4 per la Roja. Entrato al 63′, Cherki ha messo a referto un gol e un assist, lanciando un chiaro segnale al calcio europeo.