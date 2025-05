Man. City, Champions raggiunta. Guardiola: «Terzi nonostante le difficoltà, bravi a non mollare»

Pronta la rivoluzione in casa City - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo il successo che ha portato i Citizens a qualificarsi alla prossima Champions League:

«Nonostante le difficoltà abbiamo continuato a spingere, restando al terzo posto, e ora ci siamo riusciti. Abbiamo chiuso terzi, non lontani dall’Arsenal, anche se il distacco dal Liverpool è importante. Dobbiamo migliorarci e speriamo di riuscirci. In stagioni come queste puoi facilmente finire 10°, 11°, 12° o 13°. Questo è il destino di molte squadre di Premier League».