Playoff di B, Juve Stabia eliminato. Langella: «Campionato meraviglioso, complimenti alla Cremonese»

Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, si è espresso al termine della partita contro la Cremonese ai microfoni di DAZN.

«Per noi è stato un campionato meraviglioso, abbiamo visto un calore immenso che ha unito tantissime persone. Voglio ringraziare mister, calciatori e tutti i collaboratori dal primo all’ultimo. È stata un’annata unica, ma non ci fermiamo. Abbiamo posto le basi anche per la prossima stagione, vogliamo riprenderci tutto. Speriamo di proseguire compatti e solidi. Queste due partite sul piano arbitrale sono andate male, anche all’andata è stato così. La Cremonese ha giocato bene, a noi è andata male. Gli episodi accadono e dobbiamo rispettare il direttore di gara, ma per noi il rosso non c’era».