Lupo: «Il Bari potrebbe giocare i playoff da protagonista»

Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoBari.com. Di seguito un estratto delle sue parole sulla stagione dei biancorossi e sulla lotta promozione

«Il Bari è a due passi dai play-off, vicinissimo alle big del campionato. Senza dubbio i pugliesi se la devono giocare e hanno le carte in regola per entrare negli spareggi. Poi dovranno provare a disputarli da protagonisti, risultato non facile dato il valore delle altre contendenti. Il mercato di riparazione è sempre complicato ed è parecchio difficile commentare dall’esterno. Gli ingressi di gente come Maggiore, Bonfanti e Pereiro non possono che fare bene al Bari. Dorval ha stupito, è un giocatore che è cresciuto esponenzialmente. È tra le migliori armi del Bari e tra i giocatori più in palla dell’intera B».

Sulla lotta promozione in cadetteria: «Oltre al Sassuolo, che è già staccato, è difficile indicare una favorita per la promozione diretta tra Spezia e Pisa. Domenica ho visto il match, che è stato di altissimo livello ed entrambe le squadre hanno espresso un ottimo livello di gioco, sintomo di come la B stia crescendo. Sarà lotta aperta fino alla fine».