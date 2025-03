Stadio Renzo Barbera, Forello e Argiroffi: «Nessun rischio di partite a porte chiuse, ora si acceleri sulla concessione dello stadio»

La conferma che gli interventi necessari per ottenere l’idoneità statica dello Stadio Renzo Barbera siano stati approvati ha suscitato un senso di sollievo tra i consiglieri comunali Ugo Forello e Giulia Argiroffi del gruppo OSO. I due esponenti hanno commentato la notizia con un messaggio chiaro: l’emergenza per la scadenza del 18 marzo è rientrata, ma ora l’attenzione si sposta sulla concessione pluriennale dell’impianto.

«Apprendere che sono stati già autorizzati tutti gli interventi necessari ad ottenere l’idoneità statica dello stadio comunale entro i termini della prossima scadenza ci restituisce grande sollievo, poiché elimina il principale motivo di preoccupazione: non esiste il paventato rischio di dover disputare partite a porte chiuse!» hanno dichiarato Forello e Argiroffi.

Con il tema della sicurezza dell’impianto ormai in via di risoluzione, i consiglieri invitano l’amministrazione ad accelerare il passaggio successivo: «Ora, forti di questa serenità ritrovata e condivisa con tutta la città, aspettiamo che l’amministrazione trasmetta finalmente la concessione al Consiglio per poter procedere con celerità e tutta la tranquillità necessaria alle doverose riflessioni che l’affidamento per 80 anni di uno dei beni più preziosi per la nostra comunità merita».

La questione della gestione dello stadio resta dunque centrale nel dibattito politico, mentre i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il rischio di partite a porte chiuse è stato scongiurato, ma il futuro del Renzo Barbera è ancora tutto da scrivere.