Stadio Renzo Barbera, via libera ai lavori per il collaudo: ancora stallo sulla convenzione

Mentre il Consiglio Comunale rimane impantanato nelle dinamiche burocratiche legate al bilancio di previsione, gli uffici tecnici procedono spediti sul fronte del collaudo dello Stadio Renzo Barbera. Secondo quanto riportato da ilSicilia.it, la commissione competente dell’Ufficio Patrimoniale ha approvato i preventivi per gli interventi strutturali richiesti, permettendo così di rispettare la scadenza del 18 marzo per ottenere il certificato di idoneità statica ed evitare il rischio di gare a porte chiuse.

Gli interventi, del valore di circa 150.000 euro più IVA, comprendono il serraggio di 13.000 bulloni, il rinforzo della balaustra della tribuna e la sostituzione di parte della stessa. Come evidenziato da ilSicilia.it, i lavori saranno eseguiti da due ditte incaricate dal Palermo FC, mentre i consiglieri del gruppo “Oso” hanno espresso soddisfazione per il via libera agli interventi.

Diversa la situazione per la convenzione dello stadio, ancora bloccata in attesa dei pareri di Ragioneria, Collegio dei Revisori e commissioni consiliari. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, che ha garantito un impegno per concludere l’iter, il Consiglio Comunale continua a non affrontare la questione, rallentato dalle divisioni interne e dalle difficoltà nell’approvazione del bilancio.