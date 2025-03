Frosinone: accolto il ricorso per la squalifica di Kone

Arrivano buone notizie in casa Frosinone. Ben Lhassine Kone, squalificato per ben tre turni a seguito del cartellino rosso rimediato nel finale lo scorso 23 febbraio all’Arechi contro la Salernitana, potrà essere convocato per la sfida contro il Brescia. Come si lege su CalcioFrosinone.it, infatti, il ricorso presentato dai ciociari è stato accolto: il classe 2000, dunque, ha scontato la squalifica dopo aver saltato le ultime due gare contro Mantova e Carrarese.

Continue Reading