Lo Faso, possibile ritorno in Serie D: l’Acireale ci prova

Secondo quanto raccolto dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Simone Lo Faso potrebbe tornare presto in Serie D. L’Acireale avrebbe infatti manifestato interesse per l’attaccante classe 1998, reduce dall’ultima esperienza con l’Akragas nella stagione 2024/25 e attualmente svincolato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club acese sta valutando l’opportunità di mettere sotto contratto l’ex Palermo e Siracusa, che da tempo è in attesa della giusta occasione per rilanciarsi dopo alcune stagioni difficili.

Per Di Marzio, la pista non è ancora in fase avanzata, ma l’interesse è concreto e potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria nei prossimi giorni. Lo Faso rimane in attesa, aperto alla possibilità di un ritorno in D per ritrovare continuità e minuti.