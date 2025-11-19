Entella, svelata la nuova maglia Adidas: debutto ufficiale contro il Palermo

La Virtus Entella scenderà in campo contro il Palermo, il 22 novembre, con una maglia completamente nuova firmata Adidas. La divisa, nata dalla collaborazione con il Comune di Portofino, rappresenta un omaggio al borgo più iconico del Tigullio e farà proprio contro i rosanero il suo esordio ufficiale.

La maglia è bianca, impreziosita da un motivo gessato tono su tono che richiama la sartorialità più classica. I dettagli cromatici si ispirano invece alle facciate colorate di Portofino, un tempo dipinte in tinte vivaci per essere riconosciute dai pescatori al rientro in porto. Nel retrocollo, una sequenza di bandiere nautiche compone la scritta «Chiavari», a sottolineare il legame con il territorio.

Il vicepresidente esecutivo Orazio Dell’Aversana ha spiegato che la divisa rappresenta «un equilibrio tra eleganza e autenticità», mentre il logo stesso dell’Entella è stato reinterpretato con richiami alla tradizione marinaresca. Soddisfazione anche dal sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che ha definito questa collaborazione «un progetto pensato per valorizzare il territorio, promuovere iniziative culturali e rafforzare il legame con la comunità».

Il video di presentazione intreccia simbolicamente le due anime del borgo: la vita quotidiana di un pescatore locale e l’esecuzione di un quartetto d’archi che reinterpreta «Portofino» de Il Pagante.

La nuova maglia esordirà ufficialmente proprio nella sfida interna contro il Palermo, in un match che darà ulteriore visibilità a un progetto identitario che unisce sport, tradizione e territorio.