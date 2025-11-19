Entella–Palermo, le quote dei bookmaker: rosanero in cerca di riscatto

Virtus Entella–Palermo si avvicina e i bookmaker confermano quella che sarà, con ogni probabilità, una sfida tiratissima. Le principali agenzie di scommesse offrono valutazioni quasi identiche, con il Palermo solo di poco favorito, mentre l’Entella punta sul fattore campo e sul debutto della nuova maglia dedicata a Portofino.

Le quote parlano chiaro:

Bet365

1: 2.90

X: 3.10

2: 2.55

SNAI

1: 2.80

X: 3.05

2: 2.50

LeoVegas

1: 2.90

X: 3.05

2: 2.43

AdmiralBet

1: 2.80

X: 3.05

2: 2.50

Lottomatica

1: 2.85

X: 3.05

2: 2.55

NetBet

1: 2.87

X: 3.15

2: 2.55

888sport.it

1: 2.88

X: 3.00

2: 2.40

Betfair

1: 2.80

X: 3.00

2: 2.60

Il momento del Palermo

La gara arriva in un momento decisivo per il Palermo, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro e bisognoso di un segnale forte dopo le difficoltà contro Catanzaro e Juve Stabia. Come emerso dalla rassegna stampa di questa mattina, Superpippo Inzaghi ha lavorato su più fronti:

aspetto mentale, per scacciare timori e rigidità viste nelle recenti prestazioni;

intensità e cattiveria negli ultimi 30 metri, dove i rosanero hanno costruito tanto ma finalizzato poco;

solidità difensiva, perché in trasferta il Palermo ha sempre subito gol nelle ultime quattro uscite;

adattamento al sintetico, con partenza anticipata e rifinitura prevista al “Sannazzari” proprio per abituarsi al terreno che a Castellammare aveva creato più di un problema.

Possibile anche qualche novità tattica: Vasic candidato per una maglia da titolare, Palumbo in regia e Brunori più vicino alla porta nel ruolo di seconda punta, soluzione che Inzaghi sta valutando seriamente.

Il segno X, fra 3.00 e 3.15, è ritenuto lo scenario più probabile dagli operatori.

Il successo dell’Entella oscilla tra 2.80 e 2.90, mentre il Palermo varia da 2.40 a 2.60, confermando una leggerissima preferenza per i rosanero, che però dovranno invertire il trend esterno e dimostrare maggiore continuità.

La sfida, secondo i bookmaker, è una classica partita da tripla, dove forma, dettagli e gestione degli episodi faranno la differenza.