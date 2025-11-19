Entella–Palermo, le previsioni meteo

La sfida tra Virtus Entella e Palermo, in programma sabato alle 15 allo stadio “Sannazzari”, si giocherà con condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa ma senza precipitazioni nelle ore del match.

Nel dettaglio, i valori rilevati nelle fasce orarie più vicine al calcio d’inizio mostrano tra le 13 e le 16 un cielo coperto, con temperature comprese tra 9 e 10 gradi. La pioggia, presente nelle prime ore del mattino, dovrebbe esaurirsi entro la tarda mattinata, lasciando spazio a una situazione stabile e asciutta per tutto il pomeriggio.

Il vento soffierà con un’intensità debole o moderata, variando da ovest-sudovest a nord nel corso della giornata, con raffiche comprese tra 8 e 16 km/h. Non sono previste condizioni tali da incidere sulla giocabilità o sullo sviluppo tecnico della gara. La visibilità resterà ottima, superiore ai 10 chilometri.

Anche la quota neve, compresa tra i 1070 e i 1210 metri, non avrà alcun impatto sull’evento. Il clima fresco e il campo asciutto dovrebbero quindi garantire un match regolare, senza interferenze significative derivanti dal meteo.