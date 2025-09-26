Liverpool, contratto onorato: alla famiglia di Diogo Jota 15,5 milioni di euro

Il ricordo di Diogo Jota resta più vivo che mai tra i tifosi del Liverpool. Ad ogni partita ad Anfield, al 20° minuto – numero della sua maglia ritirata dal club – lo stadio si unisce in un applauso commosso che dura sessanta secondi.

Un legame profondo che la società inglese ha voluto onorare anche fuori dal campo. Come riportato dal quotidiano portoghese Record, il Liverpool ha infatti deciso di riconoscere per intero i due anni residui di contratto al calciatore scomparso lo scorso luglio in un incidente stradale insieme al fratello.

La conferma è arrivata nelle ultime ore direttamente dal tecnico dei Reds, Arne Slot, in un’intervista concessa a TNT Sports: «I proprietari, come gli allenatori, sono principalmente criticati, ma il modo in cui hanno gestito la situazione è encomiabile. Hanno pagato l’intero contratto di Diogo Jota a sua moglie e ai suoi figli. Molti potrebbero pensare che sia normale, ma non lo è».

L’accordo, valido fino a giugno 2027, prevedeva uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione. La famiglia di Jota ha così ricevuto 15,5 milioni di euro, interamente versati dalla società nelle mani della moglie Rute, come segno di riconoscenza e rispetto verso un calciatore e un uomo che aveva lasciato un segno indelebile nella storia recente del Liverpool.