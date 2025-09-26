Palermo, i convocati per Cesena: out Ranocchia e Diakité

Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Cesena, in programma domani al “Manuzzi” e valida per la quinta giornata di Serie BKT 2025/2026.

Convocati Palermo

3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Avella, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 66 Joronen, 72 Veroli, 77 Pizzuto.

Non prenderanno parte alla trasferta due elementi della rosa di Inzaghi. Filippo Ranocchia è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro: il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo e resterà ai box per le prossime settimane.

Riposo precauzionale invece per Salim Diakité, che svolgerà un allenamento differenziato al Palermo CFA.