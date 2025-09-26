Palermo, i convocati per Cesena: out Ranocchia e Diakité

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Cesena, in programma domani al “Manuzzi” e valida per la quinta giornata di Serie BKT 2025/2026.

Convocati Palermo
3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 30 Avella, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 66 Joronen, 72 Veroli, 77 Pizzuto.

Non prenderanno parte alla trasferta due elementi della rosa di Inzaghi. Filippo Ranocchia è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro: il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo e resterà ai box per le prossime settimane.

Riposo precauzionale invece per Salim Diakité, che svolgerà un allenamento differenziato al Palermo CFA.

Ultimissime

De Siervo: «Colpo forte alla pirateria, finita l’epoca dell’impunità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025
Diogo Jota

Liverpool, contratto onorato: alla famiglia di Diogo Jota 15,5 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Palermo, i convocati per Cesena: out Ranocchia e Diakité

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Bari, Caserta: «Sporchi, belli o brutti bisogna fare i 3 punti. Cambio di modulo? È un’opzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Pedullà attacca: «Sampdoria omicidio calcistico premeditato. Abodi? Ha fatto zero»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025