Bari, Caserta: «Sporchi, belli o brutti bisogna fare i 3 punti. Cambio di modulo? È un’opzione»

Alla vigilia della sfida tra Bari e Sampdoria, in programma domani alle 19.30 al “San Nicola”, Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa presentando il match.

Sul possibile cambio di modulo, l’allenatore biancorosso ha chiarito: «È dall’inizio dell’anno che cerco di trovare la soluzione giusta, durante la settimana abbiamo provato più opzioni. L’interpretazione dei sistemi di gioco fa la differenza e te la danno le caratteristiche dei calciatori. Con il Monza Verreth si è abbassato, nella prima gara abbiamo costruito a tre. Ci sono valutazioni da fare, ma bisogna pensare a ciò che serve alla squadra. Se qualcuno deve sacrificarsi, lo deve fare, soprattutto quando mancano i risultati».

Sui singoli: «Gytkjaer sta bene e può giocare dall’inizio, ha recuperato il problema fisico. Mi piace l’idea delle due punte, ci abbiamo lavorato e deciderò domani. Antonucci invece sta decisamente meglio, ho rivisto il ragazzo che avevo a Cosenza».

Un passaggio anche sulla Sampdoria: «Ha una rosa forte, non è partita bene ma la classifica conta fino a un certo punto. La Samp è stata anche sfortunata, ma se entrambe siamo in questa posizione vuol dire che qualcosa dobbiamo migliorare. Bisogna essere pratici, fare una gara sporca quando serve e le nostre giocate quando ne avremo la possibilità. Sporchi, belli o brutti bisogna cercare di fare i 3 punti per ritrovare l’entusiasmo iniziale».

Caserta chiede più cattiveria e attenzione nei momenti decisivi: «Bisogna essere più bravi nei duelli, la differenza spesso la fanno questi episodi. Chi subentra deve avere la predisposizione giusta, i cambi possono essere determinanti come già visto a Palermo. Sono convinto che i ragazzi abbiano voglia di tirarsi fuori da questa situazione».

Sul calendario: «Dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Una vittoria cambierebbe tutto, dobbiamo fare punti e battagliare. La Sampdoria non è facile da affrontare, ma se ha zero punti significa che qualche problema lo ha anche lei. Noi dovremo essere più bravi».