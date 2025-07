L’ex rosa Giron verso l’addio al Crotone: il Trapani ci pensa

Dopo tre stagioni da protagonista con la maglia del Crotone, Maxime Giron potrebbe cambiare aria. Il difensore francese classe ’94, ex Palermo, è finito nel mirino del Trapani di Antonini, deciso a rinforzare la rosa con elementi di esperienza per puntare in alto nel prossimo campionato di Serie C.

Giron, che ha collezionato 33 presenze con 3 gol e 2 assist nell’ultima stagione, è stato un punto fermo per Longo, che spesso ne ha lodato il carisma e l’affidabilità. Adesso il Trapani riflette sul possibile affondo per assicurarsi un leader difensivo già collaudato nel Girone C.