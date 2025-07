Palermo, Brunori e Insigne già al lavoro in vista del ritiro: allenamenti condivisi sui social

Il Palermo inizia a scaldare i motori. In vista del ritiro estivo in Valle d’Aosta, al via il 13 luglio, i rosanero hanno già cominciato la preparazione atletica individuale. Tra i più attivi ci sono il capitano Matteo Brunori e Roberto Insigne, che si stanno allenando insieme in un centro specializzato a Palermo. Lo testimoniano gli scatti pubblicati sui social, dove i due appaiono fianco a fianco durante le sessioni.

Nonostante sia in uscita, Insigne parteciperà comunque al ritiro: la sua cessione è rallentata dal pesante ingaggio, ma l’attaccante vuole dimostrare professionalità facendosi trovare pronto. Intanto anche altri compagni, come Gomis e Vasic, stanno condividendo contenuti dei propri allenamenti. Obiettivo comune: arrivare tirati a lucido alla chiamata di Filippo Inzaghi e guadagnarsi spazio nel suo Palermo.