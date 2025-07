Reggiana, UFFICIALE: preso Conté

Colpo in prospettiva per la Reggiana, che continua a puntare sui giovani: il club granata ha ufficializzato l’acquisto di Oumar Conté, esterno d’attacco classe 2007 proveniente dalla SPAL. Di seguito il comunicato integrale pubblicato sul sito ufficiale della società:

Il comunicato

«AC Reggiana inserisce in organico il giovane Oumar Conté, in uscita dalla SPAL. L’esterno d’attacco si lega al club granata con un contratto di durata annuale.

Nato in Guinea e di passaporto francese, il classe 2007 ha svolto il proprio percorso nel settore giovanile in Italia con le maglie di Pisa e SPAL. Nella passata stagione, Conté è stato aggregato alla Prima Squadra del club ferrarese e ha impreziosito il proprio esordio tra i professionisti in Serie C realizzando una rete.

Benvenuto a Reggio Emilia, Oumar».