Lega Serie B, Bedin: «Cerchiamo di dare ai giovani talenti la possibilità di arrivare in Serie A»
Nel corso del Gran Galà del Calcio, ha rilasciato una breve dichiarazione ai media presenti il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. Il presidente si è espresso sull’importanza nel campionato cadetto di formare giocatori pronti per la massima categoria, come successo con Pio Esposito.
«Il campionato scorso ha permesso a Pio Esposito di maturare ed essere pronto per il grande palcoscenico – ha dichiarato -. Come spesso dico ci sono altri talenti e noi cerchiamo di scovarli e di dargli la possibilità di arrivare in Serie A e mettere in mostra le proprie qualità tecnico tattiche»