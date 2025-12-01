Monza, si ferma Colpani: l’esito degli esami e i tempi di recupero
Stop in casa Monza. Si ferma il centrocampista offensivo dei brianzoli Andrea Colpani. Come comunicato dal club, Il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della gamba sinistra.
Il trequartista, secondo quanto riportato da “TuttoMonza.it”, dovrebbe stare ai box per circa quaranta giorni, saltando le sfide contro SudTirol, Venezia, Carrarese e Modena, con possibile rientro per il 10 gennaio nel match contro la Virtus Entella.